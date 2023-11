Sam Altman, créateur de ChatGPT, a été démis de ses fonctions de patron d'OpenAI

Sam Altman a été démis, avec effet immédiat, de ses fonctions de patron d'OpenAI.

La Silicon Valley vient de vivre un véritable séisme. Sam Altman, qui a lancé le robot conversationnel d'intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, a été démis, avec effet immédiat, de ses fonctions de patron d'OpenAI, ce vendredi.

Le conseil d'administration de la structure à but non-lucratif cofondée par Sam Altman lui reproche de ne pas avoir été toujours « franc » et d'avoir fait « entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités ». Les membres du conseil d’administration de la société ont annoncé ne plus avoir « confiance dans sa capacité à diriger OpenAI ».

Selon le communiqué diffusé, « Le départ de M. Altman fait suite à une procédure d'examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités. OpenAI a été volontairement structuré pour faire progresser notre mission : assurer que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. Le conseil reste entièrement engagé pour servir cette mission. Nous sommes reconnaissants des nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d'OpenAI. Dans le même temps, nous pensons qu'une nouvelle gouvernance est nécessaire pour avancer ».

Suite à cette décision, le président du conseil d'administration Greg Brockman, un cofondateur de l'entreprise, a annoncé sa démission sur X.

Mira Murati, directrice technique d'OpenAI, a été désignée pour assurer l'intérim à la tête de l'entreprise en attendant que le processus en cours pour trouver un successeur permanent aboutisse.

OpenAI est financée par Microsoft, qui a intégré cette technologie dans ses propres produits, comme le moteur de recherche Bing.

Sam Altman, 38 ans, a réagi sur le réseau X :

« J'ai aimé mon temps passé à OpenAI. C'était transformateur pour moi sur un plan personnel mais aussi, espérons-le, pour le monde ».

Depuis la mise en ligne de la première version de ChatGPT le 30 novembre 2022, des millions de personnes s'en servent pour rédiger des messages ou des textes. Largement considérée comme une révolution comparable à l'avènement d'Internet, l'IA générative permet de produire des textes, des lignes de code, des images et des sons.

ChatGPT et l’IA suscitent de fortes inquiétudes pour la sauvegarde de la démocratie, via la désinformation massive, ou pour le marché du travail.