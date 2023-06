Sacem 3.0 : les niveaux de collecte n'ont jamais été aussi bons

Malgré les restrictions sanitaires du premier trimestre, la reprise des concerts, festivals et la popularité des services de streaming ont contribué à cette performance remarquable.

La Sacem affiche des résultats record avec une collecte de 1,413 milliard d'euros en 2022, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. Les droits reversés atteignent également un niveau exceptionnel de 1,056 milliard d'euros, en progression de 19 %. "Un record absolu, supérieur de plus de 300 millions au niveau de 2019", se réjouit Cécile Rap-Veber, la directrice générale de la Sacem, numéro un mondial en termes de collecte.

Les revenus numériques ont augmenté de 38 %, atteignant 493 millions d'euros. La Sacem a également renégocié des contrats avec des plateformes telles que TikTok, Meta et Deezer, et prévoit d'étendre ses partenariats avec Apple Music, Spotify et YouTube en 2023.