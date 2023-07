Russie : Trafic interrompu sur le pont de Kertch, entre la Crimée et la Russie, pour "situation d'urgence"

Trafic interrompu sur le pont de Kertch, entre la Crimée et la Russie, pour "situation d'urgence"

Symbole de la domination Russe sur la péninsule de Crimée, rattachée au pays par un réfendum de 2014 contesté depuis par Kiev, le pont de Kercht a été interdit de trafic tôt dans la matinée de ce lundi. Relayées par l'agence de presse Reuters, deux agences de presse russes, Ria Novosti et Tass, ont indiqué que la circulation avait été interrompue, faisant état d'un "incident" et d'une "situation d'urgence" sur le pont de Crimée. Selon le média ukrainien Kyiv Independent, "deux explosions" auraient été entendues sur le pont de Crimée.

Malgré l'absence d'alternative, les autorités ont demandé à la population d'éviter cet itinéraire pour se rendre en Crimée, alors que la situation provoquait d'importants bouchons se sont formés sur les routes menant au pont côté russe. Ce dernier, construit à grand frais sur ordre de Vladimir Poutine, avait été inauguré par le président russe le 15 mai 2018, sous les protestations de la Cour de justice de l'Union Européenne et des autorités ukrainiennes dénonçant alors l'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine représentée par le chantier.

Ca n'est pas la première fois qu'une attaque se produirait contre ce pont, stratégique et symbolique pour la Russie, et qui avait déjà été frappé en octobre 2022 par une explosion spectaculaire, provoquant un important incendie. La Russie avait mis en cause les services secrets ukrainien voire américains. Kiev, sans revendiquer l'attaque, avait ironisé sur la sécurité toute relative du territoire russe.

Le pont de Kertch est doublement symbolique : Si sa construction a cimenté la prise de contrôle par la Russie de la Crimée, celle-ci en est devenue l'un des enjeux principaux de la guerre en Ukraine. En novembre 2022, le Kremlin a reconnu un "risque" d'attaques ukrainiennes dans cette péninsule. Volodymyr Zelensky lui même entend reconquérir ce terrtoire annexé qu'il considère comme " notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous récupèrerons nos terres", avait-il martelé au Forum de Davos, en début d'année.

La situation est particulièrement scrutée en Crimée étant donné la contre offensive que mène actuellement l'armée ukrainienne dans l'Est du pays, et ce alors que Kiev fait état depuis ce week-end de combats intenses, afin de reconquérir du terrain en direction de la mer d'Azov. Une conquête de Melitopol permettrait ainsi de couper un certain nombre de routes d'approvisionnement pour la ligne de front de l'armée russe. Mais rien n'est encore gagné, tant l'armée russe résiste, comme le résume un commandant d'artillerie ukrainien à l'AFP : "Chaque mètre gagné est déjà une grande victoire".