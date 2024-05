Royaume-Uni : un mineur condamné à la prison à vie pour le meurtre au couteau d'un autre adolescent

Une patrouille de police dans les rues de Londres en septembre 2022.

Alors que les attaques à l’arme blanche se multiplient outre-Manche, un juge de la Bristol Crown Court parle d’un « fléau » chez les plus jeunes. Vendredi, un jeune de adolescent de seize ans a été condamné à la prison à vie pour meurtre, assorti d'une période de sûreté de seize ans. Deux autres adolescents du même âge, ont écopé de neuf ans et neuf ans et demi de détention dans un établissement pour mineurs pour homicide involontaire.

« Mikey avait une brillante carrière musicale devant lui et son futur semblait prometteur, même s'il avait fait face à de nombreuses difficultés dans sa courte vie », a déclaré le juge de la Bristol Crown Court en prononçant les peines. Il a aussi dénoncé « le fléau des crimes au couteau » chez les jeunes à Bristol et dans ses environs. « Il est clair que vous avez pris les armes pour vous battre et blesser des gens si des violences devaient se produire », durant cette fête à laquelle participaient environ 70 personnes, a-t-il estimé. Le juge a aussi noté que la victime elle-même avait un couteau mais le jury qui a condamné les trois garçons a rejeté toute légitime défense.

Selon les chiffres officiels, les agressions à l’arme blanche ont progressé de 7% l'an dernier à près de 50.000 en Angleterre et au Pays de Galles, et elles ont bondi de 20% dans la seule capitale.