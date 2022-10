Liz Truss

"Le nouveau ministre britannique des finances Jeremy Hunt a annoncé, lundi 17 octobre, l’annulation de « presque toutes les mesures fiscales » annoncées il y a trois semaines par son précécesseur Kwasi Kwarteng et qui avaient plongé les marchés britanniques dans la tourmente" note Le Monde.

Après une conférence de presse catastrophique vendredi, la première ministre, Liz Truss, doit quant à elle rencontrer dans la soirée des parlementaires pour essayer de les convaincre, si c’est encore possible, qu’elle a un avenir au 10 Downing Street ajoute Le Monde.

Et les obligations britanniques sont sur la bonne voie pour vivre l'un de leurs meilleurs jours depuis des décennies, alors que Jeremy Hunt a supprimé la plupart des réductions d'impôts non financées qui avaient sapé la confiance dans le Royaume-Uni souligne The Guardian.

Autre développement important - Jeremy Hunt a mis fin au gel de la facture énergétique de deux ans par le gouvernement, qui sera désormais bloquée, comme prévu, pendant seulement six mois.

La garantie de Liz Truss plafonnait les coûts énergétiques, de sorte qu'une famille moyenne paierait 2 500 £ par an, bien qu'il n'y ait pas de maximum sur la facture de quiconque rappelle The Guardian.