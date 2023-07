Royaume-Uni : l'ONU juge la nouvelle loi sur l'immigration contraire au droit international

Une nouvelle qui tombe mal pour le premier ministre Rishi Sunak ; Alors qu'une loi sévère sur l'immigration venait d'être votée au parlement britannique dans la nuit de lundi à mardi, l'ONU, par la voix des chefs des agences internationale en charge des droits de l'homme et des réfugiés, Volker Türk et Filippo Grandi, l'a vivement dénoncé comme "contraire au droit international".

Le texte, voulu et poussé par l'aile droite du parti Tory, qui met la pression sur Rishi Sunak pour être plus dur sur le sujet, prévoit d'empêcher les migrants arrivés au Royaume-Uni de manière illégale de demander l'asile dans le pays. Répondant à la célèbre formule des brexiters promettant de "Take back control" (reprendre le contrôle, sous entendu, des frontières), Rishi Sunak entend ainsi déléguer l'accueil des migrants à d'autres pays ; au premier chef le Rwanda, avec lequel un accord a été trouvé pour servir de lieu d'accueil, avec le risque de devenir un lieu de détention. Mais aussi la France, qui est régulièrement sommée par les conservateurs de mieux contrôler sa frontière maritime nord.

Sauf que la nouvelle loi britannique votée a été aussitôt très vivement critiquée par les chefs des agences de l'ONU en charge des droits de l'homme et des réfugiés, respectivement Volker Türk et Filippo Grandi, jugée contraire au droit international. Selon eux, la loi aura "de profondes conséquences pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale". Les responsables de l'ONU s'inquiétant notamment que la loi "crée de nouveaux pouvoirs de détention très étendus, avec un contrôle judiciaire limité".

L'ONU affirme craindre que la loi ne fasse qu'empirer la situation juridique de milliers de personnes, forcées de rester indéfiniment au Royaume-Uni dans la précarité juridique. "Depuis des décennies, le Royaume-Uni offre un refuge à ceux qui en ont besoin, conformément à ses obligations internationales", soulignent-ils, jugeant a contrario que la nouvelle législation "érode considérablement le cadre juridique qui a protégé tant de personnes, exposant les réfugiés à de graves risques en violation du droit international".

Cette loi, adoptée par le Parlement britannique dans la nuit de lundi à mardi, est fortement mise en avant dans la communication du Premier ministre conservateur Rishi Sunak, qui s'est fixé comme priorité de lutter contre l'immigration illégale. Le texte doit encore être validé par le roi Charles III, une étape de pure forme, les monarques britanniques ne s'opposant plus à des lois depuis des décennies.