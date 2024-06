Romain Baubry : « Ce qu’il s'est passé pour Mohamed Amra se passe dans toutes les prisons françaises »

Le député RN des Bouches-du-Rhône et ancien surveillant pénitentiaire Romain Baubry à l'Assemblée nationale, le 9 avril 2024

Cel fait désormais 21 jours que Mohamed Amra s’est évadé lors d’un transfert entre sa prison et le tribunal de Rouen. Cette évasion spectaculaire a coûté la vie à deux deux surveillants pénitentiaires, Fabrice Moello, 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans. En parallèle d’une enquête menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) et confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) et à la police judiciaire de Rouen, Romain Baubry, ancien surveillant pénitentiaire, organise ce mardi une conférence de presse pour réclamer l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les circonstances de cette évasion mortelle.

Nos confères du Figaro ont interrogé le député RN des Bouches-du-Rhône afin de faire la point sur l’évasion spectaculaire de ce délinquant ultra-violent, surnommé « La Mouche ». Pour Romain Baubry, une commission d’enquête est primordiale pour mettre en lumière les dessous de cette évasion et déceler de possibles lacunes dans la surveillance et la transmission d’informations entre les services pénitentiaires. « Il faut bien comprendre que ce qu’il s’est passé pour Mohamed Amra se passe dans toutes les prisons françaises », affirme sans ambages Romain Baubry.

« J’ai davantage confiance dans le travail que je pourrais mener avec cette commission d’enquête que dans celui de l’Inspection générale de la Justice » affirme le député RN. Romain Baubry prend pour exemple le résultat de l’enquête administrative effectuée suite à la mort d’Yvan Colonna au sein de la prison centrale d'Arles en mars 2022, qui a fait porter le chapeau à un simple surveillant. « À l’inverse, la commission d'enquête transpartisane que nous avons menée pendant six mois avec deux députés corses Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli a conclu que l’administration était mise en cause de A à Z », affirme-t-il.

Surveillant pénitentiaire de 2009 à 2014, aux Baumettes puis à Arles, Romain Baubry affirme avoir lancé de multiples alertes quant à la sécurité au sein des prisons. « À l’époque, on disait de l’établissement d’Arles qu’il s’agissait d’un établissement ultra-sécuritaire. Pourtant, on y trouvait déjà des couteaux en céramique avec des lames de 20 centimètres ». « Les téléphones et les stupéfiants rentrent sans aucun problème dans nos prisons et l’administration ferme les yeux, malgré quelques prises, afin d’acheter la paix sociale », affirme-t-il encore.

« Combien faut-il de morts encore ? » interroge Romain Baubry. « Il faut équiper les agents chargés des extractions en armes longues, afin de pouvoir riposter face à ces armes de guerre ».