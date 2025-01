Est-ce étonnant ?

Rima Hassan vote contre la résolution du Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal

Le Parlement européen a adopté, ce jeudi 23 janvier à la mi-journée, une résolution pour condamner l’arrestation et la détention de l’écrivain Boualem Sansal et pour réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle.