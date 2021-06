Réunion à l'Elysée avec plusieurs ministres sur les expulsions d'étrangers en situation irrégulière

Immigrants

Mercredi, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin et la directrice de cabinet d'Eric Dupont Moretti. Matignon, les Affaires étrangères, l'Intérieur et la Justice pour se pencher sur la question sensible de l'immigration selon Le Figaro.

"«le taux d'acceptabilité de l'immigration dans notre pays, et dans les autres pays européens, est de plus en plus bas», souligne-t-on à l'Élysée. Comme s'il était indexé sur la progression de Marine Le Pen dans les sondages. La question de l'immigration menace ainsi de rejoindre celle de la sécurité, thèmes de prédilection du RN, au cœur du débat présidentiel" ajoute Le Figaro

"Il s'agit bien d'accélérer sur les obligations de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et condamnés" ajoute le quotidien