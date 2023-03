Retraites : une banderole géante "Désolé Charles" déployée face aux côtes anglaises

Accompagné de son épouse Camilla, Charles III devait effectuer une visite d'Etat en France du 26 au 29 mars.

"Sorry Charles, see you later" : une centaine de syndicalistes ont déployé jeudi une banderole géante sur un cap du littoral nord face aux côtes anglaises, ironisant sur l'annulation de la visite en France du monarque britannique pour cause de mobilisation contre la réforme des retraites. "Borne change de cap", proclamait une seconde banderole, lettres rouges sur fond blanc, tendue par les manifestants en gilets syndicaux, majoritairement de la CGT, derrière celle adressée au monarque britannique ("Désolé Charles, à la prochaine"), a constaté un correspondant de l'AFP.

Venus en convoi pour cette action sur le cap Blanc-Nez, un des points les plus proches des côtes anglaises depuis le nord de la France, les manifestants de l'intersyndicale de Calais, ont tenu quelques instants face aux violentes rafales de vent et de pluie battant la falaise.

Accompagné de son épouse Camilla, Charles III devait effectuer une visite d'Etat en France du 26 au 29 mars, son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au trône. Après le report de ce déplacement en raison des manifestations contre la réforme des retraites, le couple royal a finalement entamé sa première visite à l'international mercredi à Berlin.

