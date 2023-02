La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) a prit la décision de retirer 90% de ses amendements déposés pour le porjet de réforme de retraites. « L'objectif, c'est de passer au vote, nous espérons le plus vite possible, sur ce fameux article 7 », a expliqué le député PS Philippe Brun, jugeant qu'il y avait « une majorité possible dans l'hémicycle pour voter contre » la mesure d'âge qui cristallise l'opposition à la réforme.

A la fin de la séance mercredi à minuit, il restait toutefois encore près de 11.000 amendements au compteur au total, alors que l'examen du texte en première lecture doit s'achever vendredi à minuit à l'Assemblée.