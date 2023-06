Retraites : «Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République», fustige le patron de Liot

Face à un président qu'il juge peu à «l'écoute», Bertrand Pancher l'accuse d'être «très enfermé» et de décider «de tout tout seul».

«Ils sont devenus complètement fous.» Tête d'affiche du groupe Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), Bertrand Pancher a une fois de plus regretté le «déni de démocratie» du camp présidentiel. Mercredi, la présidente de l'Assemblée nationale a retoqué comme prévu les amendements rétablissant l'article 1 qui visait à abroger la retraite à 64 ans. «Jamais on aura empêché un texte soutenu par un groupe parlementaire d'être examiné à l'Assemblée», a fustigé le coprésident de la formation, invité ce jeudi sur France 2.

Attendu à la tribune pour défendre les textes du groupe, examinés ce jour en séance publique, Bertrand Pancher va d'ailleurs dénoncer «les yeux dans les yeux» ce qu'il estime être «une attaque frontale à la démocratie», sous le regard de Yaël Braun-Pivet. Un temps réfractaire à l'idée de torpiller la proposition de loi, celle-ci a selon lui cédé «aux pressions» du chef de l'État en usant de «tous les artifices pour éviter un vote» . Pour Bertrand Pancher, le responsable de ces «petites manœuvres» se trouve donc à l'Élysée. «Il décide de tout seul, il est enfermé», a-t-il fustigé, pointant son manque «d'écoute». Et d'ajouter, cinglant : «Emmanuel Macron est le pire président de la Vème République». «Nicolas Sarkozy aurait fait beaucoup mieux, François Hollande écoutait sans doute plus», a-t-il poursuivi.

S'il n'épargne pas le chef de l'État et ses troupes, Bertrand Pancher ne «fantasme» toutefois pas de «renverser le gouvernement». Pas question pour l'instant d'apporter son soutien à la motion de censure déposée par la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot. En mars dernier, la motion de censure transpartisane, portée par le Liot Charles de Courson, avait failli renverser le gouvernement à neuf petites voix près. Mais ce groupe d'indépendants préfère garder ses cartouches, peut-être pour la rentrée prochaine. «Le jour où on déposera une motion de censure, ce sera pour vraiment changer de gouvernement», a mis en garde Bertrand Pancher.