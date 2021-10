Résultats aberrants du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) : le gouvernement doit revoir sa copie

Immobilier à Paris

Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), que doit fournir tout vendeur ou bailleur d’un logement, montre d’inquiétants dysfonctionnements depuis que son calcul a été modifié, le 1er juillet signale Le Monde.

Le 24 septembre, le ministère de la transition écologique a annoncé la suspension, « en raison de résultats anormaux détectés », de l’édition des DPE pour tous les logements datant d’avant 1975, soit 207 000 sur les 384 000 établis depuis le 1er juillet.

« Les résultats sont aberrants, ils dégradent les appartements sans qu’on comprenne pourquoi », détaille Christophe Demerson, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers, qui cite le cas de trois appartements d’un immeuble datant de 1967, situé à Sartrouville (Yvelines), classés G et dont les consommations en chauffage ont été estimées, par le diagnostiqueur, entre 40 % et 60 % au-dessus de la moyenne des consommations réelles des trois dernières années et, pis encore, pour celles d’eau chaude, estimées à 300 % et 1 000 % au-dessus de la réalité.

Mme Wargon, ministre de la transition écologique assure que la correction sera très rapidement apportée, par arrêté à paraître le 8 octobre. A suivre donc...