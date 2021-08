Arnaud Fontanet

"On est devant la situation la plus complexe qui nous atttend pour l'automne : elle va être celle de l'école. parce que les modélisations qui ont été faites à l'Institut Pasteur ont montré que la moitié des nouvelle infections auront lieu chez les enfants puisque c'est la population non-vaccinée, et personne n'a la vraie recettte miracle pour empêcher et freiner la circulation du virus dans les écoles", a déclaré Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, et membre du conseil scientifique sur France inter, ce lundi matin.

Arnaud Fontanet rapelle "L'importance de la ventilation, de l'aération des locaux, le port du masque, les purificateurs d'air, c'est vraiment des éléments qui sont importants".

"Je pense qu'il est important que nous ayons, rapidement, une concertation multipartite avec les ministères de l'Éducation et de la Santé, les syndicats enseignants, les parents d'élèves, Santé publique France, des experts, des pédiatres. La situation est nouvelle, nous avons un variant qui se transmet beaucoup plus, une population beaucoup plus à risque puisqu'elle est la seule non vaccinée."