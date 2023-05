Renaissance veut imposer le drapeau européen sur la façade des mairies

Une proposition de loi, portée par des députés Renaissance et débattue aujourd'hui, veut imposer la présence du drapeau européen sur les mairies.

Une proposition de loi, portée par des députés Renaissance et débattue aujourd'hui, veut imposer la présence du drapeau européen sur les mairies. En 2007, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État aux affaires européennes, avait installé un drapeau européen sur les toits du Quai d'Orsay, où il demeure. Bernard Accoyer, alors président de l'Assemblée nationale, avait tenté de faire de même, proposition fermement rejetée à l'époque. Il n'y fera son entrée que sous François Hollande, provoquant des remous. Par ailleurs, il n'est sur les photos officielles que depuis Nicolas Sarkozy.

Le drapeau tricolore, qui «charrie avec [lui] notre imaginaire commun comme les combats pour son affirmation depuis les soldats de l'an II jusqu'aux compagnons de la Libération en passant par les martyrs de Verdun» selon les députés Renaissance, pavoise traditionnellement les mairies et les cérémonies officielles. La présence du drapeau européen n'est obligatoire que le 9 mai, journée de l'Europe, où il est installé à la droite du tricolore, ce dernier étant à la place d'honneur. De plus, l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, impose le pavoisement des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

«De façon similaire à ce qui a été prévu par l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, le pavoisement des mairies avec le drapeau national et le drapeau européen relèverait du régime d'applicabilité de plein droit dans les collectivités à statuts particuliers puisqu'elle a vocation à s'appliquer de façon uniforme sur le territoire français», soulève les députés qui proposent néanmoins que «les couleurs nationales tiennent la place d'honneur». «Comme pour le 9 mai, il est proposé que le drapeau national conserve la place d'honneur, c'est‑à‑dire à droite du drapeau européen et donc vu à gauche de ce dernier en regardant l'édifice public». Une proposition qui ne devrait pas manquer de faire réagir.