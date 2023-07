Remaniement : "Nous aurons beaucoup de réformes décisives à conduire à la rentrée", a confié Emmanuel Macron lors d’un dîner avec ses ministres à l’Elysée

Emmanuel Macron a convié ses ministres à un dîner à l'Elysée avant l'annonce du remaniement.

Emmanuel Macron a essayé mardi soir de dédramatiser l'attente du remaniement imminent auprès de ses ministres, réunis pour un dîner à l'Elysée. Plusieurs sont en sursis, dont Marlène Schiappa après la polémique du Fonds Marianne. Le chef de l'Etat a invité les membres du gouvernement à être « très fiers » des réformes parfois « impensables » menées cette année, notamment celle des retraites. Emmanuel Macron a fait la promesse d’engager « beaucoup de réformes décisives à la rentrée » :

« Nous aurons beaucoup de réformes décisives à conduire à la rentrée. Les choses ne seront pas plus simples à la rentrée prochaine, car la vie politique française ne se simplifiera pas. On a pris des grandes mesures sur l’emploi, l’énergie ou la transition écologique. On a porté de grandes réformes. Nous continuerons car il faut avoir beaucoup de calme, de persévérance et de constance dans l’action que nous conduisons », ont rapporté des participants à ce dîner.

Selon France Info, Emmanuel Macron a invité chaque membre du gouvernement à « prendre beaucoup de distance ».Les ministres sauront bientôt s'ils sont reconduits ou non au gouvernement. Un remaniement doit être annoncé d'ici la fin de la semaine.

Le président de la République a également remercié « les familles » des membres du gouvernement, car il dit savoir « combien celles et ceux qui partagent vos vies portent une partie de la contrainte des vicissitudes que vous avez à subir ».



Selon plusieurs sources auprès de l’Elysée et d’après la rédaction du Figaro, le remaniement devrait être limité à six ou sept portefeuilles, une dizaine maximum. Elisabeth Borne a été déjà confirmée au poste de Première ministre par le chef de l’Etat.