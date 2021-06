Régionales Hauts-de-France : Xavier Bertrand maintient son avance selon un sondage IPSOS

Xavier Bertrand

Le président sortant en tête des intentions de vote au premier comme au second tour

Xavier Bertrand consolide son avance dans les Hauts-de-France. Selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 et France Bleu publié mercredi 2 juin, le président sortant soutenu par les Républicains et l’UDI arrive en tête des intentions de vote au premier comme au second tour des élections régionales.

Avec 36% des voix au premier tour, Xavier Bertrand gagne un point supplémentaire par rapport à notre sondage réalisé le 5 mai dernier.

Sébastien Chenu, (Rassemblement National), récolte 32% des intentions de vote, un score inchangé par rapport à début mai.

Karima Delli, (Union de la gauche) menée perd trois points avec 17% des intentions de vote au premier tour.

Laurent Pietraszewski (La République en Marche) stagne en quatrième position à 10%.

Si le candidat LREM n'est pas présent au second tour, Xavier Bertrand gagnerait avec 43% des intentions de vote, devant le candidat d’extrême-droite crédité de 36%.