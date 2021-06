Régionales : Valérie Pécresse se présente comme le rempart contre la gauche extrême qu'elle affronte au 2e tour où rien n'est gagné d'avance

Valérie Pécresse

"Je le dis à tous les Franciliens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour ou qui se sont abstenus en pensant que c'était déjà gagné, cela n'est pas gagné, cela se jouera au deuxième tour" (...) Le deuxième tour est une nouvelle élection", a prévenu Valérie Pécresse la présidente sortante de la Région Ile-de-France, ce mardi matin sur France Inter.

Pour Pécresse qui affronte l'union de la gauche, où figure le Parti Communiste Français et La France Insoumise : "C'est un duel, c'est un choix de société, entre moi et une alliance où j'estime que le Parti socialiste a perdu son âme, dans une alliance entre les socialistes, les Verts et [LFI]/Génération.s qui ont un problème avec la République."

"L'abstention est tellement forte que j'appelle à la mobilisation de tous les républicains parce qu'aujourd'hui il faut faire rempart aux idées de Jean-Luc Mélenchon."