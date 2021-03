Régionales : la campagne s'annonce difficile pour les candidats de la majorité dont toutes les têtes de liste ont été désignées

Bruno Bonnel tête de liste LREM pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes

A trois mois de l'échéance, la majorité a désigné toutes ses têtes de liste pour les élections régionales, qui devraient normalement se tenir les 13 et 20 juin. Comme prévu, la stratégie nationale d'alliance avec le Modem et Agir se heurte aux réalités du terrain, comme en Ile-de-France , où des élus Modem ont préféré soutenir la présidente sortante Valérie Pécresse dès le premier tour constatent Les Echos.

Face à des présidents sortants pour la plupart bien installés, tous candidats à leurs réélections et pour certains dans la course à la présidentielle de 2022 - c'est le cas de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse - nombre de candidats de la majorité présidentielle sont pris entre deux feux. Souvent inconnus et peu implantés, ils doivent se faire connaître suffisamment tôt pour imprimer leur marque face à des barons régionaux, mais ils trouvent face à eux des électeurs qui, crise sanitaire oblige, n'ont pas du tout les régionales en tête. De plus, l'incertitude sur la date des élections plane encore. « Les Français se fichent des régionales pour l'instant. Ce sera une campagne courte et le contexte national marqué par la crise sanitaire va peser lourd », confirme un candidat.