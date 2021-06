Régionales : Jean-Paul Huchon, ancien président socialiste de la région Île-de-France, appelle à voter pour Valérie Pécresse

Pass navigo Ile-de-France

"Comme social-démocrate, je vote sans hésitation Valérie Pécresse, avec laquelle je conserve toutefois des points de désaccord. C'est la seule candidate qui est à même d'assurer le sérieux, l'avenir, l'espérance pour la région et son développement." déclare Jean-Paul Huchon au Point.

"Je ne comprends pas bien ce que fait La République en marche en maintenant au second tour la liste conduite par Laurent Saint-Martin, qui ne peut espérer qu'un petit nombre d'élus. Pour Emmanuel Macron, il vaudrait mieux avoir une présidente de région sérieuse et responsable plutôt que des gens irresponsables, irréfléchis et beaucoup trop idéologues comme le sont Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar." note Huchon

""Les socialistes n'ont pas grand-chose en commun avec les outrances des Insoumis et les positions rétrogrades des Verts." ajoute l'ancien président socialiste de la région Île-de-France.