Réforme des retraites : les syndicats adressent une lettre à Emmanuel Macron et souhaitent le rencontrer

Après les importantes journées de manifestations, les organisations syndicales demandent à être reçues par Emmanuel Macron à l'Elysée sur la réforme des retraites.

Dans une lettre adressée à l'Elysée, les organisations syndicales demandent à être reçues par Emmanuel Macron, à qui elles reprochent de rester sourd à la mobilisation contre la réforme des retraites, selon un document consulté par la rédaction de BFM.

Les représentants de 13 organisations syndicales et fédérations d'étudiants ont signé ce texte et souhaitent rencontrer Emmanuel Macron :

"Ces mobilisations massives, partout en France et dans tous les secteurs professionnels du privé et du public ont reçu le soutien constant de la population française. Et pourtant vous et votre gouvernement restez silencieux devant l’expression de ce puissant mouvement social". Ce silence "constitue un grave problème démocratique" et pourrait conduire "immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. (...) Dans l’urgence de ce moment, et la gravité de ses conséquences, les organisations syndicales constituant l’intersyndicale expriment, ensemble, la demande de vous rencontrer", poursuivent les syndicats.

Les auteurs de la lettre ont précisé à nouveau que "l'ensemble des organisations syndicales" réclament "le retrait" du texte.

Les représentants des syndicats souhaitent démontrer auprès d’Emmanuel Macron que "toutes les études d'opinion montrent que la population, et tout particulièrement les actifs, sont très largement opposés à ce projet de réforme".

Dans cette lettre, les leaders syndicaux se félicitent des "puissantes manifestations" qui ont "réuni à chaque fois des millions de personnes pour exprimer le rejet" des mesures prévues par la réforme.

"Le mouvement du 7 mars est venu confirmer la détermination du monde du travail, que nous représentons, à obtenir le retrait du projet. Une pétition en ligne intersyndicale a également recueilli plus d’un million de signatures".

Reste à savoir si Emmanuel Macron tendra la main aux syndicats et acceptera d'éventuelles négociations en marge des travaux des députés et des sénateurs.