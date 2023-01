Réforme des retraites : le gouvernement privilégie un recul de l'âge légal de départ à 64 ans

Elisabeth Borne, la Première ministre, va présenter officiellement le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement, le mardi 10 janvier.

Le gouvernement s’apprête à présenter aux Français son projet de réforme des retraites. Ce mardi, lors d’une conférence de presse, la Première ministre, Elisabeth Borne, dévoilera officiellement les mesures qui entreront en vigueur. Après avoir envisagé un report à 65 ans, le gouvernement privilégie désormais un recul de l'âge légal de départ à 64 ans, au lieu de 62 actuellement, selon des informations de France Info et du JDD de source proche de l'exécutif.

Ce report serait associé à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Prévu par la réforme Touraine de 2014, ce dispositif prévoit pour le moment que la durée de cotisation nécessaire pour partir à la retraite à taux plein soit portée à 43 annuités en 2035.

Cette évolution de la part de l’exécutif dans le projet de réforme des retraites avec le départ fixé à 64 ans doit permettre de convaincre les députés Les Républicains de voter ce texte. La majorité présidentielle pourrait ainsi, grâce au soutien des LR, faire adopter la réforme des retraites sans recourir au 49.3.

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Eric Ciotti, le nouveau dirigeant des Républicains, plaide pour que la réforme s'étale « sur deux quinquennats », avec un relèvement de l'âge légal de départ à 63 ans en 2027, puis 64 ans en 2032.

Eric Ciotti souhaite également que le minimum retraite à 1.200 euros programmé par l'exécutif s'applique « de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes », et non uniquement aux seuls nouveaux entrants.