Réforme des retraites : la manifestation parisienne du 6 juin s'élancera de la place des Invalides vers la place d'Italie, entre 400.000 et 600.000 personnes attendues dans les rues

Entre 400.000 et 600.000 personnes devraient se mobiliser le 6 juin pour protester contre la réforme des retraites.

La manifestation parisienne du 6 juin contre la réforme des retraites s'élancera à 14 heures de la place des Invalides vers la place d'Italie, selon des informations de France Info. Elle est susceptible de mobiliser 40.000 à 70.000 personnes dans la capitale, dont 200 à 400 Gilets jaunes et 800 à 1 000 éléments à risque.

400.000 à 600.000 personnes sont attendues dans toute la France pour participer aux 250 manifestations organisées.

Il s'agit de la 14e journée de mobilisation contre la réforme défendue par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dont le texte a été promulgué mi-avril. La proposition de loi pour l'abroger sera examinée le 8 juin à l'Assemblée nationale.

Les autorités craignent des défilés sous tensions partout en France lors de la journée du 6 juin, où 250 actions devraient avoir lieu.

La CGT énergie pourrait de son côté agir sur toutes les branches électriques et gazières. Dans les régions, certaines villes devraient afficher une grosse affluence. Aux salariés de la fonction publique et du secteur privé, devraient s'adjoindre des familles et des retraités.

L'exécutif redoute des échauffourées avec la présence de black blocs.

