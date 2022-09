Réforme des retraites : la majorité présidentielle ébranlée par le coup d'éclat de François Bayrou

François Bayrou

Samedi soir, François Bayrou avait décidé de cueillir les marcheurs à froid souligne Le Parisien

En dégainant, tout d’abord, sur les retraites dans une interview au Parisien. « Je suis opposé à tout passage en force », a-t-il mis en garde, à propos de la possibilité, envisagée à l’Élysée, de faire passer la réforme dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Une petite bombe, qui vient percuter la soirée de lancement du nouveau parti présidentiel, Renaissance…

Au Carrousel du Louvre (Paris Ier) une chaise, justement, est restée vide à la surprise générale : la sienne.

« C’est tellement Bayrou ! » soupire un marcheur. Les deux événements ne sont en fait pas vraiment liés. « Il n’est pas venu parce qu’il n’avait pas de temps de parole à la tribune », explique un député Renaissance, agacé par « ces questions d’ego ». Il n’empêche, son alerte sur les retraites n’en a que plus d’écho.

Autre élément de tension, "les chefs des partis de l’aile droite (Agir) et gauche (Territoire de progrès) qui doivent être absorbés par Renaissance, Franck Riester et Olivier Dussopt, refusent de monter à la tribune pour la traditionnelle Marseillaise… « Furieux », selon un témoin, de ne pas avoir été plus cités par Stéphane Séjourné et mécontents de leur placement dans la salle". ajoute Le Parisien.