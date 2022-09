Réforme des retraites : l'idée d'un passage en force pourrait être abandonnée

Elisabeth Borne

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne devraient évoquer ce sujet lors d'un déjeuner en tête-à-tête ce midi

Tentés ces derniers jours de passer en force sur la réforme des retraites, à travers un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale examiné cet automne au Parlement, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne pourraient finalement revoir leurs ambitions en différant le texte selon le Parisien.

« Il y a la volonté de ne plus perdre de temps sur le sujet. Mais d’un autre côté, il faut être lucide : nous n’avons pas à ce stade de consensus sur la méthode », admet un poids lourd de la majorité. C’est le constat que devrait formuler la Première ministre ce vendredi midi à l’Élysée, lors d’un déjeuner en tête à tête avec le chef de l’État ajoute Le Parisien.

Un passage en force accompagné d'un recours au 49.3 risquerait de braquer l'opposition, et de faire éclater la majorité. On a entendu les réserves de François Bayrou, et celles du patron de son groupe à l’Assemblée, Jean-Paul Mattei, qui a indiqué que les députés MoDem voteraient contre cette réforme.

Sans oublier la même critique formulée par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.

Le Parisien cite "un stratège de l'exécutif" : « Les propos de Yaël ont beaucoup irrité le président ». « Ils sont tous égoïstes », embraye-t-on dans les couloirs de Bercy.