Réforme des retraites : Emmanuel Macron estime que "ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France"

Le président Emmanuel Macron a effectué un déplacement ce mercredi après son allocution sur la réforme des retraites.

Après trois mois de crise des retraites, Emmanuel Macron a effectué un déplacement sur le terrain pour tenter de reprendre un contact direct avec les Français. Emmanuel Macron s’est rendu en Alsace ce mercredi pour célébrer les efforts de réindustrialisation.

Le chef de l’Etat a visité une usine à Muttersholtz dans le Bas-Rhin, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg.

"On ne peut pas convaincre des gens qui ne vous écoutent pas", a-t-il déclaré au public. Le président estime que « ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France", évoquant les manifestants lors de son déplacement ce mercredi et durant son allocution lundi pour appeler à sa démission. "Vous me reverrez toujours avec les gens", a ajouté le président, "je n’ai pas le droit de m’arrêter", a-t-il confié sur le site d’une usine spécialisée dans la construction en bois.

Avant même son arrivée, une centaine de manifestants ont été repoussés par les forces de l’ordre. Derrière eux, affichée sur une maison, une banderole en rouge sur fond jaune : "Pas de retrait, pas de JO". Emmanuel Macron effectue une visite dans une entreprise qui doit intervenir dans plusieurs chantiers pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

L’intersyndicale a appelé dans un communiqué à un rassemblement à midi dans la ville alsacienne et demandé aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour "mieux se faire entendre" et montrer que "la page retraites est loin d’être tournée".

Jeudi, Emmanuel Macron doit enchaîner avec un autre déplacement, dans l’Hérault, consacré à l’école. Il échangera notamment avec des enseignants, des élèves et des parents du collège Louise-Michel de Ganges. Selon plusieurs sources, il pourrait à cette occasion faire des annonces sur la rémunération des enseignants.

Jean-Luc Mélenchon a répondu à Emmanuel Macron sur Twitter en précisant que les casseroles "sont la voix du peuple".

"Les casseroles sont la voix du peuple. Dans la rue et aux fenêtres. C’est pas les casseroles qui feront avancer la France".