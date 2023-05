Réforme des retraites : Braun-Pivet prendra «ses responsabilités» pour bloquer le texte d'abrogation

«S'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable, c'est très clair», a-t-elle estimé sur France 2.

«J'entends des gens dire qu'il serait anti-démocratique d'empêcher le vote et je trouve ça dingue», juge ce mardi la présidente de l'Assemblée nationale.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a assuré ce mardi 30 mai qu'elle «prendrait ses responsabilités» pour suppléer le président LFI de la commission des Finances Éric Coquerel et bloquer le texte proposant l'abrogation de la réforme des retraites.

«S'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable, c'est très clair», a-t-elle estimé sur France 2. Dans l'hypothèse inverse, «je prendrai mes responsabilités», a-t-elle prévenu. «C'est ce qu'attendent de moi mes collègues, et surtout les Français», a ajouté Yaël Braun-Pivet, sans se montrer plus explicite.

«Nous en discuterons à l'Assemblée nationale au sein des organes compétents», a-t-elle souligné, en précisant qu'elle s'en tiendrait à la Constitution et au règlement de l'Assemblée nationale. «J'entends des gens dire : ce serait anti-démocratique d'empêcher le vote (de la proposition Liot), je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et il n'y a rien de plus démocratique que d'appliquer la loi», a insisté la présidente de l'Assemblée.