Record de température, écoles fermées, décès… l’Asie touchée par une vague de chaleur extrême

Plus de 48° ont été enregistrés à Chauk, en Birmanie, ce dimanche.

L’Asie est le continent qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Plusieurs pays du sud sont touchés par une canicule historique. Au Bangladesh, plusieurs morts sont à déplorer.

La région suffoque. L’Asie du sud-est rencontre une vague de chaleur extrême depuis plusieurs jours.

Avec 48,2° constatés à Chauk dimanche, la Birmanie a battu un record de température pour une journée du mois d’avril, depuis le début des relevés il y a 56 ans, a annoncé l’institut national de météo.

Dans la deuxième ville du pays, Mandalay, le mercure a atteint dimanche 44 °C, et 40 °C dans la capitale économique Rangoun, selon des données officielles. À travers la Birmanie, ces derniers jours, les températures étaient 3 à 4 °C supérieures aux moyennes d’avril, d’après un média d’État.

Ce pic s’inscrit dans une vague de chaleur extrême qui frappe depuis plusieurs jours l’Asie du Sud et du Sud-Est, contraignant des millions d’habitants à rester chez eux pour protéger leur santé. De son côté, le Bangladesh a ordonné de fermer « toutes les écoles primaires et secondaires et les madrasas jusqu’à jeudi en raison de la vague de chaleur », a déclaré à l’AFP le procureur général adjoint, Cheikh Saifuzzaman.

Selon les autorités du Bangladesh, au moins sept personnes sont décédées à cause de la chaleur extrême depuis début avril. Les températures ont atteint plus de 42 °C la semaine dernière dans ce pays. Selon les services météorologiques nationaux, les températures maximales moyennes à Dacca cette semaine ont été de quatre à cinq degrés Celsius supérieures à la moyenne des 30 dernières années sur la même période.

D’après le météorologue Muhammad Abul Kalam Mallik, le Bangladesh n’a pas connu une telle vague de chaleur depuis le début des relevés en 1948. « Il s’agit d’un record en termes de durée et de zone de couverture dans le pays », a-t-il déclaré à l’AFP, précisant que les températures torrides touchaient environ les trois quarts du pays.

De nombreux pays d’Asie ont connu en 2023 leur année la plus chaude jamais enregistrée, a relevé l’Organisation météorologique mondiale. Causé par les émissions de gaz à effet de serre de l’activité humaine, le réchauffement climatique augmente l’intensité, la durée et la fréquence des épisodes caniculaires.