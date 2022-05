Réconciliés, Edouard Philippe et François Beyrou ont défendu ensemble leurs intérêts

Edouard Philippe

De l’accord sur les législatives à la mise en place de la confédération Ensemble!, Edouard Philippe et François Beyrou, les patrons d’Horizons et du MoDem ont travaillé ensemble. Ces dernières années, la mésentente avait pourtant été totale entre eux raconte l'Opinion.

Durant les cinq années qui viennent de s’écouler, Philippe et Bayrou ont eu des relations exécrables.

Et "au fond de lui, François Bayrou a longtemps soupçonné Edouard Philippe de n’avoir pas été pour rien dans la sortie en 2017 de l’affaire des assistants parlementaires du parti centriste, qu’il vit comme une grande injustice. En son for intérieur, le second sait très bien que le premier a été de ceux qui ont convaincu le chef de l’Etat de le remplacer à Matignon en 2020."

"Au soir du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé son intention de créer un « grand mouvement politique d’unité et d’action ». L’ex-Premier ministre est contre : ce parti unique présidentiel couperait les ailes d’Horizons, la structure qu’il vient de lancer et qui doit lui servir de rampe de lancement pour 2027. François Bayrou l’est tout autant."

Avec l'aide de Richard Ferrand, le duo s'entend pour une confédération, avec leurs trois partis pour piliers, baptisée Ensemble ! Entre Edouard Philippe et François Bayrou, c’est une nouvelle relation qui débute. Ces trois dernières semaines, ils se sont parlé quasiment tous les jours....