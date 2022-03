Rachida Dati

Anne Hidalgo aurait doublé la dette de la capitale, qui atteint plus de 10 milliards d’euros

Dans une interview au Figaro, la maire LR du 7e arrondissement, Rachida Dati, estime que la défaite annoncée d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle va remettre en cause sa légitimité en tant que maire de Paris.

"En six ans, Anne Hidalgo a doublé la dette de la ville, qui atteint plus de 10 milliards d’euros. Ne pouvant faire face aux dépenses, dès janvier, elle a été contrainte de demander à ses directions de réduire fortement les services aux Parisiens. Elle n’aura pas d’autre choix que d’augmenter impôts et taxes!" prédit Rachida Dati.

Concernant la candidature de Valérie Pécresse, actuellement en 5e position dans plusieurs sondages, la maire du 7e est prudente : "Incontestablement, la campagne est difficile mais tout est possible jusqu’au dernier jour! Pour gagner, il faut affirmer ce qui fait notre différence avec les autres candidats et savoir parler aux classes populaires."