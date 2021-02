Quelques effets secondaires grippaux après l'injection du vaccin Astra Zeneca à des soignants

Vaccination

L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a signalé 149 déclarations de pharmacovigilance, sur 10.000 personnes vaccinées avec le vaccin Astra Zenaca, entre le 6 et le 10 février. Des symptômes grippaux de «forte intensité» sont décrits : fièvre élevée, courbatures ou maux de tête.

Exemple signalé, par France 3, celui de l'hôpital de Saint-Lô : Sur la cinquantaine de professionnels de santé vaccinés, une dizaine a présenté des symptômes, explique Mélanie Cotigny la chargée de communication de l'établissement, qui a décidé de suspendre la vaccination.

"La raison de la suspension, c'est qu'on a vacciné une cinquantaine de personnes (mercredi) et qu'on a une proportion de personnes qui n'était pas bien aujourd'hui (jeudi), qui avait des symptômes du type fièvre et nausée. Cela nous met en difficulté quand on a des équipes entières qui sont vaccinées le même jour."

"Le pourcentage d'effet secondaires n'est pas supérieur à celui annoncé par le laboratoire" précise l'hôpital.