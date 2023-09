Punaises de lits : l'UFC-Que choisir alerte sur l'inefficacité des produits vendus dans le commerce

Les produits anti-punaises de lit sont décevants.

Les punaises de lit font la une de l'actualité. Le gouvernement va organiser une réunion des opérateurs de transport début octobre face à la prolifération de ce parasite, tandis que la ville de Paris réclame un plan national de lutte, à moins d'un an des Jeux olympiques. Il faut dire que la France fait face à une vraie résurgence de la punaise de lit. Jusqu'aux années 1950, la présence des punaises de lit était courante, mais elles avaient ensuite pratiquement disparu. Depuis les années 1990, elles ont fait leur retour, notamment car l'essor du tourisme et du commerce international a contribué à leur propagation, mais aussi car l'interdiction du pesticide DDT dans les années 19970 a conduit à son remplacement par des substances chimiques moins puissantes et moins persistantes.

Si vous êtes victimes de ce nuisible, avant de contacter une entreprise, l'option d'essayer de se débarrasser des punaises de lit avec des produits disponibles dans le commerce peut sembler tentante. Cependant, après avoir testé une variété de produits, l'UFC-Que Choisir a révélé que la plupart d'entre eux sont inefficaces. Par conséquent, la méthode de lutte mécanique, telle que l'utilisation d'un aspirateur ou d'un nettoyeur vapeur, est recommandée.

Pour l'association, les sprays et aérosols ont des résultats mitigés : plus de 90 % des punaises meurent au contact direct, mais l'efficacité varie en fonction du type de surface.

Les fumigateurs, eux, ne tiennent pas leur promesse d'éliminer les punaises en une seule fois. Certains insectes adultes restent résistants même après 24 heures, rendant cette méthode insuffisante car les punaises se reproduisent très rapidement.

Les tests en laboratoire menés par l'UFC-Que Choisir montrent aussi que les plaques répulsives et les pièges ne sont pas utiles pour éliminer les punaises de lit. Les plaques répulsives n'ont pas réussi à repousser efficacement les punaises, et les pièges n'ont pas réussi à les attirer.

