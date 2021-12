Progression importante du variant Omicron maintenant majoritaire selon Santé publique France

Vaccination

On constate une forte accélération de la circulation du SARS-CoV-2 avec une progression importante du variant Omicron maintenant majoritaire explique Santé publique France.

En métropole le taux d’incidence est supérieur à 1 000/100 000 habitants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes.

Les augmentations les plus importantes du taux d’incidence sont constatées chez les 20-29 ans et les 30-39 ans.

Outre-mer : il y a une forte hausse du taux d’incidence en Guadeloupe et à Mayotte. Et le taux d’incidence est toujours très élevé à La Réunion.

62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron en début de semaine.

En ce qui concerne les vaccinations, le 28 décembre, 78,7% de la population totale avait reçu une primovaccination complète, 43,7% des 18 ans et plus avaient reçu une dose de rappel (80,7% parmi les personnes éligibles) et 70,6% parmi les 65 ans et plus (87,9% parmi les éligibles)