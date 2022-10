Procès Elon Musk - Twitter : le réseau social refuse de renoncer à la procédure

Twitter

Un tribunal du Delaware a tranché : le procès opposant Elon Musk à Twitter n'aura pas lieu le 17 octobre. Le milliardaire et le réseau social ont jusqu'au 28 octobre pour trouver un accord. S'ils n'y parviennent pas, une nouvelle date pour le procès sera fixée en novembre écrivent Les Echos.

Le ton est monté entre Elon Musk et Twitter avant cette décision, dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Les avocats du milliardaire ont envoyé une lettre au tribunal du Delaware pour se plaindre du manque de réaction de Twitter.

En début de semaine, Elon Musk avait affirmé qu'il était finalement prêt à conclure l'accord avec Twitter, pour l'acheter au prix évoqué au départ de 54,20 dollars par action. Mais Twitter, méfiant refuse d'annuler le procès, tant que le patron de Tesla et de SpaceX n'a pas apporté la preuve de sa sincérité.

Un consortium de banques, mené par Morgan Stanley, Bank of America et Barclays, plus deux banques françaises BNP Paribas et Société Générale, a accepté de prêter 12,5 milliards de dollars à Elon Musk pour le rachat de Twitter ajoutent Les Echos.