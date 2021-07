Le président des Républicains Christian Jacob au siège du Parti, le 6 juillet 2021.

Réunis en bureau politique mardi dernier, Les Républicains ont décidé que le congrès du parti se réunira le 25 septembre pour acter, ou non, l'organisation d'une primaire.

Sur le sujet, les Français sont divisés, selon un récent sondage Odoxa Backbone-Consulting pour Le Figaro.

53% des Français s'opposent à une primaire. La division est encore plus marquée au sein des partisans de droite et du centre (50%) - en dehors du Rassemblement national - et chez les militants LR (48%). Les sympathisants de gauche et de la majorité y sont en revanche plutôt favorables.

Les Français et les sympathisants de droite lui prêtent au système de primaire de nombreuses vertus : «démocratique» (63% pour les Français ; 70% pour les sympathisants), «ferait surgir des idées nouvelles» (50% ; 58%) et «permettrait de sélectionner le meilleur candidat» (53% ; 57%). Sur la forme, en revanche, beaucoup craignent que la primaire soit vecteur de divisions (70% ; 72%).