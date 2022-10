Prévention des incendies : Emmanuel Macron annonce la création d’une météo de la forêt et promet de planter un milliard d’arbres d’ici dix ans

Emmanuel Macron lors d'une visite officielle pour remercier les pompiers mobilisés en Gironde lors de l'été 2022.

Emmanuel Macron a annoncé la création d'une « météo de la forêt » et d'une « météo des feux de forêts » destinées à mieux prévenir les feux de végétation. Le chef de l’Etat s’est exprimé ce vendredi lors d'un discours à l'Elysée devant les acteurs de la sécurité civile ayant lutté contre ces feux.

Cette « météo de la forêt » doit permettre de « faciliter la prévention des incendies », tandis que « la météo des feux de forêts » vise à « prévenir, anticiper et informer sur les risques et les départs de feux », a annoncé le président de la République.

Ce projet va nécessiter un « travail précis de cartographie » afin de recenser les « zones vulnérables », mais aussi un « suivi météorologique ».

L'Office national des forêts va jouer un rôle de « vigie » sur ces questions.

Emmanuel Macron souhaite qu’une « stratégie nouvelle » soit appliquée face à des feux de forêt de plus en plus fréquents : « mieux contenir les incendies », « réussir à lutter plus efficacement », « reboiser et gérer les forêts ».

Plus de 150 millions d'euros de l'Etat seront débloqués pour les services départementaux d'incendie et de secours en 2023

Le nombre de Canadair va aussi passer de 12 à 16 d'ici 2027.

Emmanuel Macron a également annoncé qu’un milliard d'arbres doivent être plantés d'ici dix ans, l'équivalent de « 10% de notre forêt ».

La France a connu des feux de forêts particulièrement intenses lors de cet été 2022 :

« Les éléments se sont particulièrement déchaînés cet été. 72.000 hectares incendies, soit dix fois plus que la moyenne des dix dernières années », a précisé Emmanuel Macron.