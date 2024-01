Présidentielle américaine : Ron DeSantis se retire de la course à l’investiture républicaine et annonce qu’il soutiendra Donald Trump

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé, dimanche 21 janvier, se retirer de la course à l’investiture républicaine.

Le gouverneur de Floride a fait part de sa décision dans une vidéo publiée dimanche soir, à quelques heures de la primaire du New Hampshire.

© MARK WALLHEISER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé, dimanche 21 janvier, se retirer de la course à l’investiture républicaine, et qu’il soutiendrait Donald Trump en vue de l’élection présidentielle de novembre. « Je suspends aujourd’hui ma campagne », a-t-il acté dans une vidéo publiée sur X. « Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump ».

Dans une primaire où l’ancien président fait figure d’ultrafavori, Ron DeSantis occupait une place de prétendant à la deuxième place avec Nikki Hailey, ancienne élue de Caroline du Sud. « Je veux dire à Ron qu’il a mené une très bonne campagne », a-t-elle réagi soulignant que « désormais, il ne reste plus qu’un gars et une dame » dans la course.