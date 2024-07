Présidentielle américaine : Joe Biden refuse de se retirer mais ne rassure pas sur son état

Joe Biden était apparu hagard, désorienté, inaudible, parfois incapable de suivre le fil de sa pensée durant le débat qui l'opposait à Donald Trump le 27 juin dernier.

Le président américain n’est pas parvenu à dissiper les inquiétudes sur son état physique, mais il reste candidat à sa propre réélection, et attaque les médias et les commentateurs qui doutent de ses capacités.

De plus en plus de journalistes, stratèges et d’élus démocrates pressent Joe Biden à abandonner sa campagne pour laisser la place à un autre candidat. Mais le président américain continue d’opposer un refus catégorique. Rien ne le fera changer d'avis, si ce n'est l'intervention « de Dieu tout-puissant ».

Lundi, le Président américain a envoyé une lettre au groupe démocrate au Congrès pour tenter de clore le débat. « Je veux que vous sachiez qu'en dépit de toutes les spéculations dans la presse et ailleurs, je suis fermement décidé à rester dans cette course, à la mener jusqu'au bout et à battre Donald Trump », a écrit Biden aux parlementaires. « La question de savoir comment aller de l'avant a été bien discuté depuis plus d'une semaine. Il est temps d'y mettre un terme… Nous avons 42 jours avant la convention démocrate et 119 jours avant l'élection générale… toute faiblesse dans notre détermination ou tout manque de clarté quant à la tâche qui nous attend ne fait que nous nuire et aider Trump. Il est temps de se rassembler, d'aller de l'avant en tant que parti unifié et de vaincre Donald Trump ».

Joe Biden est ensuite intervenu dans l'émission « Morning Joe » sur MSNBC, par téléphone, et s'en est pris aux pontes du parti démocrate. « J'en ai vraiment assez des élites du parti. Ils savent toujours tout mieux que tout le monde. Si l'un d'entre eux pense que je ne devrais me présenter, qu'il se présente contre moi. Allez-y, annoncez votre candidature à la présidence. Défiez-moi à la convention ! » a lancé Biden.

Le président américain a assuré qu'il avait le soutien des électeurs qui l'ont nommé aux primaires. « J'ai parcouru le pays pour m'assurer que mon instinct était le bon et que le parti voulait toujours que je sois le candidat. Et tous les chiffres montrent que l'électeur démocrate moyen, 14 millions d'électeurs qui ont voté pour moi, veulent toujours que je sois le candidat, le numéro 1 », a-t-il dit. Le président sortant a effectivement remporté haut la main les primaires démocrates, mais après que sa campagne a modifié le calendrier pour éviter toute autre candidature importune. En effet, aucun candidat de poids ne s’est présenté contre lui.

Le président a lancé le même appel aux donateurs du parti, dont un certain nombre ont exprimé leur malaise après son débat catastrophique contre Trump le 27 juin dernier.

Pour l’instant, la majorité des élus démocrates continue de soutenir le président, même si beaucoup s'interrogent en privé. Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries et le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer ont réitéré leurs soutiens.

Mais les inquiétudes suscitées par son état physique lors du débat qui l’opposait à Donald Trump ne se sont pas dissipées. Pour rappel, Joe Biden était apparu hagard, désorienté, inaudible, parfois incapable de suivre le fil de sa pensée durant ce face à face. Il a d’abord attribué son état à un rhume, puis au décalage horaire, tout en admettant vendredi dans une interview télévisée ne pas avoir visionné les images du débat.

Surtout, les questions sur son état physique et mental restent posées. Le Président américain a depuis multiplié les interviews à la radio et à une chaîne de télévision, et est apparu dans plusieurs rassemblements de campagne, mais ses interactions avec les médias sont restées très limitées. En effet, ses apparitions publiques sont soigneusement organisées, avec un prompteur, et devant des petits groupes de militants. Surtout, Joe biden n'a pas donné de conférence de presse en direct, exercice difficile, mais le seul qui peut encore convaincre qu'il jouit de toutes ses capacités.

Au lieu d'intervenir directement, c'est Karine Jean-Pierre, sa porte-parole, qui depuis la semaine dernière est chargée de répondre aux questions pressantes des médias, qu’elle élude dès qu’elles touchent à l’état de santé du président. Ses esquives alimentent alors les soupçons d'un manque de transparance de la part de la Maison-Blanche sur ce sujet.

Plusieurs journaux ont notamment découvert, en consultant les registres de visite de la présidence, qu'un neurologue, spécialiste de la maladie de Parkinson, était venu à huit reprises à la Maison-Blanche, et s'était entretenu au moins une fois avec le médecin personnel de Biden. Le Dr Kevin Cannard, praticien à l'hôpital militaire Walter Reed a déjà conseillé les médecins présidentiels, mais la fréquence de ses visites alimente de nouvelles spéculations.

Lundi, Karine Jean-Pierre a refusé de répondre à ces questions et de citer le nom du médecin, ce qui a suscité des échanges particulièrement tendus avec la presse.

« Nous sommes très mécontents de la façon dont ces informations sont communiquées », lui a lancé le correspondant de la chaîne CBS News. « Peu importe que vous me poussiez ou que vous vous mettiez en colère, je ne vais pas confirmer de nom », a répondu la porte-parole, « peu importe s'il figure dans le registre. Ce que je peux vous dire, c'est que le président a consulté trois fois un neurologue pour son bilan de santé ... Nous faisons de notre mieux pour vous donner les informations dont nous disposons », a lancé la porte-parole de la Maison-Blanche aux journalistes, « je suis scandalisée de vos attaques… ce n'est pas correct ».