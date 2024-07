Présidentielle 2027 : que révèle le premier sondage réalisé après le second tour des législatives ?

Un sondage Harris Interactive-Toluna pour Challenges, RTL et M6, dont l’enquête a commencé après l’annonce des résultats des législatives, a été publié ce lundi.

Au lendemain du second tour des législatives, aucun camp ne semble en mesure de gouverner seul. Si la gauche, rassemblée dans le Nouveau Front populaire (NFP), a obtenu le plus grand nombre de sièges (182) et revendique la victoire, elle reste loin de la majorité absolue. Elle doit ainsi partager le gâteau électoral avec le camp présidentiel et le Rassemblement national ainsi que ses alliés.

Signe que la tripolarisation de la vie politique est bien actée, elle se transpose avec plus ou moins de force dans les intentions de vote en vue de la prochaine élection présidentielle. C’est ce qui ressort d’un sondage Harris Interactive-Toluna pour Challenges, RTL et M6, dont l’enquête a commencé suite à l’annonce des résultats des législatives, puis publié ce lundi.

Contrairement au scrutin parlementaire, où 577 petites élections ont eu lieu les 30 juin et 7 juillet dans autant de circonscriptions, l’échéance élyséenne, elle, est uniformisée au niveau national. Parmi ceux qui se présentent, les deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix au premier tour sont qualifiés pour le second. Celui qui rassemble en finale une majorité de Français entre à l’Élysée.

Peu importent les hypothèses testées, qui doivent être prises avec beaucoup de précaution, c'est Marine Le Pen qui arriverait en tête du premier tour, en récoltant entre 31 et 32% d'intentions de vote. Reléguées en troisième force au Palais Bourbon, les troupes nationalistes verraient leur niveau à la présidentielle quasiment dans la même fourchette que celui obtenu aux européennes (31,37%). Autre information notable pour la députée du Pas-de-Calais, 90% des 13,3 millions de Français qu’elle avait rassemblés en 2022 lui resteraient fidèles cinq ans plus tard.

Poursuivant le clivage avec le parti d’extrême-droite, les deux candidats testés pour incarner le bloc central - Édouard Philippe et Gabriel Attal - se qualifieraient au second tour. L’ancien premier ministre, Édouard Philippe, qui dissimule à peine ses ambitions pour 2027, oscillerait entre 22 et 24% des voix. Un léger décrochage lié à la présence possible du socialiste Raphaël Glucksmann sur la ligne de départ, qui vient ainsi mordre sur l’électorat centriste. De son côté, Gabriel Attal, qui a été réélu dimanche dans les Hauts-de-Seine, est donné un cran en dessous, entre 20 et 23% des suffrages.

Mais le mystère plane à gauche. Tout dépend du candidat socialiste. Dans le cas où Olivier Faure représente le Parti socialiste (5-6%), Jean-Luc Mélenchon pourrait atteindre un score similaire à la dernière présidentielle avec 16 à 17% des voix. À l’inverse, le fondateur de La France Insoumise serait sérieusement menacé face à Raphaël Glucksmann. Crédité de 14%, l’eurodéputé PS-Place Publique talonnerait son concurrent insoumis. Loin du podium, le communiste Fabien Roussel, qui vient de perdre son siège dans le Nord, est évalué entre 3 et 5% selon les scénarios. La patronne des Verts Marine Tondelier, elle, est jaugée entre 3 et 4%. À noter qu’aucun scénario n’envisage un candidat commun à toute la gauche, comme ce fut le cas avec le NFP aux législatives.

Quant à la droite, ses représentants sont donnés à un faible niveau. Élu député LR de Haute-Loire le 7 juillet, Laurent Wauquiez obtiendrait 5% des suffrages. À peine au-dessus du score de Valérie Pécresse en 2022 (4,78%). Éric Zemmour, lui, récolterait entre 3 et 4%.