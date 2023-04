Présidentielle 2027 : le sondage qui place Ruffin devant Mélenchon

Cette enquête est surtout un nouvel avertissement pour Jean-Luc Mélenchon.

Pas moins de 53 % des électeurs de gauche estiment que le député reporter de la Somme serait le meilleur candidat, contre 46 % pour Mélenchon. Et Ruffin, qui n’a de cesse de s’interroger sur son destin présidentiel, d’apparaître comme celui qui peut élargir la Nupes hors des clous insoumis : près de 6 Français sur 10 considèrent qu’il est le mieux placé pour représenter la gauche.

L’enquête est surtout un nouvel avertissement pour Jean-Luc Mélenchon. Le triple candidat à l’élection présidentielle souffre d’un déficit d’image chez les électeurs de gauche, là où François Ruffin apparaît bien plus consensuel. Un déficit qui s’est creusé au fil des mois d’existence de la Nupes. 62 % des électeurs de gauche voient Mélenchon comme plus arrogant, 71 % le jugent plus autoritaire et seulement 23 % le trouvent plus sincère. Son rival insoumis est plutôt perçu comme plus proche des gens (45 %), plus sincère (43 %) et plus sympathique (45 %) chez ces mêmes électeurs. Seul satisfecit pour Mélenchon : une notoriété bien plus grande que le député.