Une fois candidate à l’Elysée – elle devrait se déclarer officiellement, dimanche 12 septembre, lors d’un déplacement à Rouen –, Anne Hidalgo ne compte pas quitter l’Hôtel de ville. Maire de Paris elle est, maire de Paris elle restera jusqu’à la fin de la campagne, annonce son entourage selon Le Monde.

Première magistrate de la plus grande ville française et candidate à l’élection-clé du pays : la double casquette peut se révéler délicate à porter, et l’opposition parisienne crie à la « désertion », mais Anne Hidalgo assume ajoute Le Monde.

Pour elle, pas question de démissionner. « Anne Hidalgo demeurera maire, comme Valérie Pécresse reste présidente de la région Ile-de-France, ou Xavier Bertrand président des Hauts-de-France », argumente un membre de sa garde rapprochée cité par Le Monde.