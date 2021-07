Présidentielle 2022 : l’ancienne ministre de l’écologie Delphine Batho, candidate à la primaire écologiste

Delphine Batho

Après Sandrine Rousseau, Eric Piolle, Yannick Jadot et Jean-Marc Governatori, place à Delphine Batho. L'ancienne ministre de l'Écologie et actuelle députée des Deux-Sèvres a annoncé ce lundi sur BFMTV-RMC sa candidature à la primaire des écologistes pour la présidentielle de 2022.

Même si l'écologie progresse, cette progression est trop lente", a estimé Delphine Batho sur BFMTV, "elle est plus lente que la fonte des glaciers, plus lente que les incendies, que les catastrophes qu'on a vu récemment au Canada, en Sibérie, au Japon et ailleurs et souvent parfois en France chez nous."

Le premier tour de la primaire du pôle écologiste se tiendra entre le 16 et 19 septembre prochain et le second tour entre le 25 et 28 septembre. Celle ou celui qui remportera ce scrutin sera ensuite désigné comme le candidat du pôle écologiste pour l'élection présidentielle de 2022.