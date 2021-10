© Capture d'écran France Info

Election

Présidentielle : Xavier Bertrand se dit le mieux placé même s'il devance que de peu Valérie Pécresse

Bertrand est entre 14 et 17% des intentions de vote au premier tour, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour FranceInfo et Le Parisien, Pécresse est entre 12 et 17%