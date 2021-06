Présidentielle : pour le député LR Julien Aubert, Eric Zemmour pourrait participer à la primaire des Républicains

Eric Zemmour

Pour cet élu LR, la candidature du journaliste et chroniqueur est assez probable

Le député LR Julien Aubert explique dans une interview à l'Express qu'il considère que la candidature d'Eric Zemmour est "assez probable", et évoque la possibilité qu'il participe à une primaire LR

Zemmour serait "un piège pour Marine Le Pen s'il parvenait à obtenir 15% d'intentions de vote. S'il arrive à convaincre au-delà de sa cible naturelle, il deviendrait un candidat de substitution face à Marine Le Pen."

Et Aubert n'exclut pas de voter pour Zemmour : "Si j'ai à choisir aux primaires entre la copie d'Emmanuel Macron ou un candidat plus radical, je choisirai un candidat plus radical, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les idées d'Eric Zemmour. "