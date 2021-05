Présidentielle : ex-conseiller de Sarkozy, Patrick Buisson pense que le 2e tour sera un duel de marchands de peur

Patrick Buisson

La droite des Républicains est dans une impasse selon le politologue Patrick Buisson invité d'Europe 1 mercredi matin.

Les Républicains sont mal partis selonl'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, parce que pour la 1ere fois dans une élection presidentielle elle n'aura vraisemblamement pas un candidat susceptible de se qualifier au second tour.

Selon Patrick Buisson, la pire des choses serait un ralliement ou un soutien de Nicolas Sarkozy envers Emmanuel Macron. C'est une hypothèse plausible selon Buisson, et cet éventuel soutien ouvrirait un boulevard à Marine Le Pen, en décourageant un éventuel front républicain.

Et finalement, Patrick Buisson pense que "celui qui ralliera le parti de l'ordre gagnera" Face au terrorisme, à l'inésécurité, pour Buisson le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un duel de "marchands de peur".

Le politologue, souligne Europe 1, ne ménage pas Emmanuel Macron. Il reproche au chef de l'Etat son manque d'intérêt pour son pays, pointant ainsi du doigt un manque de patriotisme. "Quand on a fait une carrière au service de la finance internationale et que l'on a été le premier collaborateur de François Hollande, la France n'est pas la préoccupation", a-t-il estimé. "Il avait d'ailleurs dit lors de sa campagne qu'il n'y a pas de culture française. Et bien moi je considère qu'il y a une culture française, et fort heureusement".