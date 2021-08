Eric Zemmour

Selon son entourage, Eric Zemmour a, depuis le mois de février, organisé une quarantaine de dîners avec des personnalités de la sphère économique – « un à deux par semaine », assure un proche. « Ce sont les gens eux-mêmes qui veulent le rencontrer. Cela ne signifie pas qu’ils le soutiennent. » écrit Le Monde.

Le site d’information La Lettre A s’est ainsi fait l’écho d’une de ces rencontres en juin chez l’entrepreneur filloniste Stanislas de Bentzmann, qui avait réuni plusieurs grands patrons et personnalités du monde des affaires autour d’Eric Zemmour et de sa conseillère Sarah Knafo.

La publicité faite autour du dîner en a refroidi plus d’un selon Le Monde.

« Je voulais savoir si Eric Zemmour serait candidat, résume Nicolas de Tavernost. Si c’est le cas il faudra qu’il arrête son émission sur Paris Première, il ne peut pas être à la fois polémiste et faire de la politique. Mais il n’a rien dit, alors on a resigné pour un an. Je n’y serais jamais allé si c’était un dîner de candidature. »