Présidentielle : certains membres du PS veulent un débat avant de valider la candidature d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo

Un premier pas symbolique, devrait avoir lieu les 18 et 19 septembre lors du congrès du PS à Villeurbanne

« C’est considéré comme acquis : la seule question qui se pose encore c’est quand et comment », confie au Parisien le sénateur PS et ex-ministre Patrick Kanner. La candidature d’Anne Hidalgo à l’élection présidentielle n’est désormais plus qu’une question de jours

La validation définitive de son investiture n’aura lieu qu’après un vote des adhérents PS dont les modalités et la date restent à définir ajoute Le Parisien.

L’ancien ministre de l’Agriculture et maire du Mans (Sarthe) Stéphane Le Foll réclame l’organisation d’un débat interne sur la présidentielle auquel il entend bien participer. «

Dans ce grand parti qu’est le Parti socialiste, il ne peut y avoir de candidature qui s’impose », a-t-il estimé mercredi dans Ouest-France. Une demande également relayée par plusieurs membres du PS dans une tribune au HuffPost. « Les candidatures par acclamation n’ont aucune légitimité dans un parti démocratique ».