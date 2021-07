Présidentielle : Bruno Retailleau croit en la primaire de la droite et invite Xavier Bertrand à y participer

Bruno Retailleau

"La droite a toutes ses chances pour 2022, je pense qu’elle peut gagner" explique Bruno Retailleau dans une interview au Monde.

Selon lui le candidat de la droite "doit réunir deux conditions. La première, c’est l’unité. On ne pourra relever la France qu’avec une équipe soudée. La seconde réside dans la force du projet. On ne redressera pas la France avec quelques ajustements programmatiques. Il faut que la droite, qui s’est souvent paresseusement alignée sur un modèle social étatiste, puisse changer son logiciel".

En ce qui concerne la primaire le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat parle clair : "Je ne crois pas aux mirages et je me méfie des sondages. Avec plusieurs candidats désireux de représenter leur famille politique au scrutin présidentiel, seul le vote est une procédure démocratique. Contrairement à ce que racontent les uns et les autres, la primaire de 2016 n’a pas causé notre perte, elle nous a donné un élan extraordinaire, mais qui a été stoppé par les affaires."

Et Bruno Retailleau ajoute : "Celui ou celle qui sera notre candidat devra rassembler. Or le rassemblement ne se décrète pas, il se construit. Ce que je dis à Xavier Bertrand, c’est qu’on ne peut pas gagner tout seul."