Présidence des Républicains : la candidature de Virginie Calmels est réintégrée par le parti

« La Haute autorité prend acte de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022. Elle acte la réintégration de Madame Virginie Calmels au processus électoral », selon les précisions de l’instance dans un communiqué.

La Haute autorité a également confirmé le report de la date de dépôt des candidatures officielles, accompagnées des parrainages exigés :

« En conséquence, dans un souci d’égalité entre les candidats déclarés, la Haute Autorité reporte la date de dépôt des candidatures officielles, accompagnées des parrainages exigés, du 3 octobre 2022 au 3 novembre 2022 à 18 heures au plus tard ».

En revanche, les dates du scrutin restent inchangées :

« Les dates du scrutin sont maintenues : les 3 et 4 décembre 2022 pour le premier tour, les 10 et 11 décembre 2022 pour le second tour », selon le communiqué.

La candidature de Virginie Calmels avait été rejetée pour une non mise à jour de sa cotisation. Cette décision a été invalidée par la justice.

Eric Ciotti et Bruno Retailleau font figure de favoris pour la présidence des Républicains.

Virginie Calmels, qui a renouvelé sa cotisation le 26 juillet, avait dénoncé une « manœuvre » et contesté cette décision devant la justice. Dans son jugement du 20 septembre, le tribunal judiciaire de Paris avait suspendu « les effets attachés à la décision d’irrecevabilité de la candidature » de Virginie Calmels et condamné Les Républicains à lui verser « la somme de 5 000 euros ».