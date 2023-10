Près de Nice, des habitants se mobilisent pour chasser des squatteurs installés chez leur voisin absent

Une maison squattée à Rennes (illustration)

Il y a un an et demi, la propriétaire d’une villa cossue située à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, est décédée. Depuis, le bien a été récupéré par son fils, qui partage son temps entre la commune maralpine et Paris. L’information n’a pas échappé à une famille de squatteurs bien connue qui sévit dans la région. Le 26 septembre, après des repérages, la band s’est installée dans la belle demeure du boulevard Louis-Roux.

« On m’a dit qu’il y avait du monde dans le jardin et dans la maison. Avec un autre voisin, nous y sommes allés pour savoir ce qui se passait exactement. Là, ces personnes nous ont dit qu’elles étaient arrivées il y a trois jours et qu’elles avaient le droit d’être là », se rappelle Jocelyne, une voisine. Très vite, elle appelle la police, qui arrive sur les lieux en quelques minutes. Les agents ne peuvent rien faire, face à la présence d’enfants en bas âge.

Face à cette famille de squatteurs bien connue dans la région, Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, contacte sans attendre Audrey Basquin, la commissaire de circonscription pour un constat sur les lieux. Pourtant, pas d’ordre d’expulsion sans qu’une saisine soit faite auprès du parquet après un dépôt de plainte du propriétaire. C’est donc depuis la capitale que le propriétaire se rend au commissariat la déposer. S’ensuit une période légale d’attente de 24 heures.

Pendant ce temps, la famille de squatteurs se montre véhémente. « On a été menacés et insultés à de nombreuses reprises. Avec une autre voisine, on nous a traitées de sorcières », abonde Jocelyne. Vendredi, un avis d’expulsion est finalement placardé sur le portail. Les squatteurs ont 48 heures pour déguerpir sans quoi le concours de la force publique sera accordé pour les déloger. Joseph Segura mobilise donc un équipage de la police municipale vendredi soir devant la villa, qui reste deux soirs de suite. Repéré dans un camion, le groupe de squatteurs prend la fuite.

La récente loi du 27 juillet a renforcé les pouvoir du maire en matière de squat, qu’il est désormais habilité à constater lui-même alors que seul un officier de police judiciaire pouvait le faire auparavant , un certain nombre de contraintes persistent. « Notamment une contrainte d'horaire! On devrait pouvoir expulser, avec le contrôle du parquet, sans attendre les 24 heures légales, soutient l’édile de Saint-Laurent-du-Var. Car plus on attend, plus il y a de chances que les squatteurs restent. Et le climat d’insécurité grandit. Dès qu’il se passe quelque chose dans une collectivité, on se tourne automatiquement vers le maire. Qu’on lui donne le pouvoir d’agir sans délai! »